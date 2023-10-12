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«الوطنية للانتخابات» تفتح أبوابها أمام مرشحي الرئاسة لليوم الثامن

كتب:

محمد عيسى
08:57 ص | الخميس 12 أكتوبر 2023
الهيئة الوطنية للانتخابات

الهيئة الوطنية للانتخابات

فتحت الهيئة الوطنية للانتخابات أبوابها لليوم الثامن على التوالي، لتلقي طلبات الراغبين في الترشح لمنصب رئاسة الجمهورية، لمن استوفوا أوراقهم.

استمرار تلقي طلبات الترشح 

ويترأس لجنة تلقي طلبات الترشيح  المستشار أحمد بنداري، المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، والتي انطلقت من الخميس الماضي حتى 14 أكتوبر، من التاسعة صباحا حتى الخامسة مساء، ماعدا اليوم الأخير حتى الثانية ظهرا.

20 تزكية من أعضاء مجلس النواب

وينص القانون وقرارات الهيئة للانتخابات الخاصة بشروط الترشح لمنصب رئيس الجمهورية أن يحصل المتقدم للترشح على 20 تزكية من أعضاء مجلس النواب، أو 25 ألف تأييدا من المواطنين بـ15 محافظة بحد أدنى 1000 تأييد من كل محافظة، وتوثيقها على نماج مخصصة من قبل الهيئة الوطنية بمكاتب التوثيق التابعة لمصلحة الشهر العقاري. 

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