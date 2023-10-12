موقف تاريخي من اللاعبين العرب بالدوري الإنجليزي لدعم فلسطين.. «تهديد وضغط»

ألقت أحداث فلسطين بظلالها على الرياضة في إنجلترا، وتحديدا الدوري الإنجليزي لكرة القدم، الذي يضم العديد من اللاعبين المسلمين والعرب، الذين أبدوا تضامنهم مع أبناء غزة جراء القصف المستمر من الاحتلال الإسرائيلي.

قرار تاريخي من اللاعبين المسلمين والعرب في الدوري الإنجليزي بشأن أحداث فلسطين

اجتماع خاص جمع أكثر من 30 رياضيًا من كرة القدم والرجبي والكريكيت من اللاعبين المسلمين والعرب، لمنافشة تبعيات الحرب في فلسطين، التي بدأت السبت الماضي بعد تنفيذ عملية «طوفان الأقصى»، بحسب صحيفة «ميرور» البريطانية.

التقرير أكد أن اللاعبين المسلمين والعرب بالدوري الإنجليزي لكرة القدم والرياضات الأخرى ناقشوا رؤية تقديم تحية مناسبة لشهداء فلسطين بالحرب في غزة.

وأضاف التقرير: «اللاعبون أبلغوا أنديتهم أنهم سينسحبون من الملعب إذا لم يتم إظهار الاحترام لشهداء فلسطين وإظهاره لجانب واحد».

ماذا يحدث في الدوري الإنجليزي بسبب أحداث فلسطين؟

وكانت رابطة الدوري الإنجليزي لكرة القدم، تلقت دعوات من عدد من أندية «البريميرليج» بعدم رضاهم عن الصمت تجاه أحداث فلسطين الجارية.

وطالب عدد من أندية الدوري الإنجليزي بتقديم الدعم والتعاطف مع قتلى الاحتلال وتكريمهم، إلا أن رابطة الأندية من ردود الفعل حال إبداء التعاطف مع جانب واحد جعلهم في حالة تردد، بحسب صحيفة «دايلي ميل».

جاء اجتماع اللاعبين المسلمين والعرب في مختلف الألعاب، ردا على طلب الأندية إبداء التعاطف مع الاحتلال، مؤكدين أنه حال عدم الموافقة على نفس الأمر بالنسبة لهم بدعم الفلسطينيين، سينسحبون من الملعب.

وأكد تقرير «دايلي ميل» أن رابطة الدوري الإنجليزي مستعدة ستأخذ وقتا مناسبا قبل اتخاذ أي قرار في هذا الشأن، خوفا من الانتقادات خاصةً في ظل ملكية بعض الأندية الإنجليزية لمستثمرين عرب، ما يجعل الوضع معقدًا بالنسبة لـ«البريمييرليج» بحسب التقرير.