انخفاض كبير في أسعار الدواجن اليوم الخميس 12-10-2023

انخفضت أسعار الدواجن اليوم الخميس 12-10-2023 في السوق المحلية وبورصة الفراخ بشكل واضح، متأثرة بتحركات أسعار الأعلاف والعرض والطلب، وإجراءات مجلس الوزراء والدولة في عمل مبادرات لخفض أسعار العديد من السلع خلال الفترة الحالية.

أسعار الدواجن اليوم

وتوضح «الوطن» في السطور التالية، أسعار الدواجن اليوم الخميس 12-10-2023، بمختلف أنواعها سواء البيضاء أو البلدي في الأسواق وبورصة الدواجن بعدما انخفضت 6 جنيهات مقارنة بأول أيام الأسبوع و3 جنيهات مقارنة بسعر أمس، وفق بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء عقب قرارات تخفيض أسعار السلع.

أسعار الدواجن البيضاء

وسجلت أسعار الدواجن البيضاء للكيلو 67 جنيهًا في أرض المزرعة بانخفاض 3 جنيهات، لتباع في المحلات بسعر يتراوح بين 70 و75 جنيهًا للكيلو.

أسعار الدواجن البلدي اليوم

وسجلت أسعار الفراخ البلدي اليوم 110 جنيهات في المزارع، لتباع للمستهلك بسعر يتراوح بين 115 و120 جنيهًا للكيلو، بينما سجلت أسعار الدواجن الساسو «الحمراء» 99 جنيهًا في المزارع، لتباع للمستهلك بين 110 و115 جنيها للكيلو.

أسعار البانيه اليوم

ويتراوح سعر كيلو البانيه بين 150 و180 جنيهًا، أما سعر الشيش طاووق فيتراوح بين 155 و180 جنيهًا، والأوراك بين 70 و80 جنيهًا، وتختلف الأسعار بحسب كل منطقة.

أﺳﻌﺎر البط اﻟﯾوم

وسجلت أسعار البط اليوم استقرارا في الأسعار، وبلغ سعر كيلو البط المسكوفي 90 جنيهًا، وسجل البط الفرنساوي 55 جنيهًا للكيلو، والبط البلدي 100 جنيه للكيلو.

أسعار الرومي اليوم

وسجل سعر كيلو الديك الرومي اليوم 222 جنيها في السلاسل التجارية الكبرى.