أسعار الدواجن والبيض في مبادرة رئيس الوزراء.. رئيس الاتحاد يوضح

كشف المهندس محمود العناني، رئيس اتحاد منتجي الدواجن، عن سعر الدواجن الحية والمجمدة وبيض المائدة، التي تم الاتفاق على طرحها في الأسواق، ضمن مبادرة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، والتي يشارك فيها اتحاد الغرف التجارية، واتحاد منتجي الدواجن، واتحاد الصناعات، وغيرها من الجهات الأخرى وتستهدف تخفيض أسعار 7 سلع رئيسية من بينها الدواجن والبيض.

طرح الدواجن بتخفيضات

وقال في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: «إنه بداية من الأسبوع القادم سيتم طرح الدواجن الحية والمجمدة والبيض بتخفيض يصل إلى 15% مساهمة من المنتجين في رفع العبء عن كاهل المواطن المصري وتلبية لدعوة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء».

وأوضح أن المنتجين سوف يتحملون فارق التكلفة بين السعر الذي سيتم طرحه للمستهلك والسعر العادل للبيع، وهو ما سيكلف المربين مبالغ طائلة، قائلا كله يهون في سبيل المواطن المصري والدولة المصرية، وهذا موعد رد الجميل لمصر التي قدمت لنا الكثير ولا تزال تقدم أيضا.

منافذ البيع

أفاد بأنه تم الاتفاق بين المربين والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضي على بيع الدواجن الحية لمنافذ البيع بسعر 65 جنيها، على أن يتم البيع للمستهلك في الأسواق والمحال بسعر 73 جنيها فقط، أما الدواجن المجمدة فسوف يتم بيعها بسعر 100 جنيه للكيلو على أن تصل للمستهلك بسعر 105 جنيهات فقط، أما البيض فسوف يباع بسعر 115 جنيها للطبق تسليم مزرعة، على أن يصل للمستهلك بسعر 125 جنيها للطبق.

تخفيف العبء عن المواطنين

وحول ما إذا كانت المبادرة محددة بكميات، أشار إلى أنها غير محدودة وسوف يلتزم جميع المربين بها مساهمة في تخفيف العبء عن كاهل المواطن، حيث ستطرح المزارع البيض والدواجن الحية والمجمدة في المزارع بهذا السعر المخفض.

لفت إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، أعطى مهلة للاستعداد بداية من منتصف الشهر، لكن المنتجين قرروا البدء من السبت المقبل، حيث سيشعر المواطن بالانخفاض الشديد في السعر، ورويدا سيتم كبح جماح التضخم أو ارتفاع الأسعار.