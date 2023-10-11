أسعار الدواجن في الأسواق اليوم الأربعاء 11-10-2023

ساعات قليلة ويبدأ تطبيق مبادرة الحكومة بتخفيض أسعار السلع والمنتجات في الأسواق، لذا يترقب العديد من الأشخاص ما سيحدث في المحلات المختلفة، منها أسعار الدواجن التي تهم فئات عريضة من المواطنين الذين يحرصون على تناولها مع مشتقاتها المختلفة بشكل يومي.

وفي السطور التالية، نعرض أسعار الدواجن اليوم الأربعاء في الأسواق، والتي تشهد استقرارا ملحوظا وفق بيان شعبة الدواجن.

أسعار الدواجن اليوم

وسجل سعر كيلو الدواجن في المزرعة اليوم نحو 74 جنيها، ويصل سعر الكيلو للمستهلك بين 81 و83 جنيها بحسب المنطقة.

ويصل سعر البيض الأبيض اليوم إلى نحو 128 جنيها للكرتونة.

وبلغ سعر البيض البلدي اليوم نحو 136 جنيها.

وسجل سعر البيض الأحمر اليوم نحو 130 جنيها للكرتونة.

أسعار الكتاكيت

وسجل سعر الكتكوت الأبيض اليوم نحو 30 جنيها.

وسجل سعر الكتكوت الساسو اليوم نحو 20 جنيها.

وسجل سعر كيلو الفراخ من الأمهات البيضاء اليوم نحو 68 جنيها في المزرعة اليوم.