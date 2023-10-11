شهدت أسعار الدواجن، الیوم 11-10-2023، في الأسواق والمحال، استقرارًا خلال بداية التعاملات الصباحية، إذ جاء سعر الفراخ بين 72 و73 جنيهًا في أرض المزرعة، بحسب بيانات بورصة الدواجن اليوم، ويختلف السعر في الأسواق المصرية أي عند الوصول إلى المستهلك حسب المنطقة.

واستقرت أسعار الدواجن الیوم 11-10-2023 في الأسواق والمحلات، مع بداية التعاملات ونرصد في السطور التالية التفاصيل عن أسعار الفراخ.

أسعار الدواجن البیضاء

جاءت أسعار الدواجن البيضاء بين 72 و73 جنيهًا في أرض المزرعة، وبالنسبة للمستهلك نحو 77 و78 جنيهًا، حسب المنطقة.

أسعار الرومى الیوم

وعن أسعار الرومي اليوم تتراوح بين 110 و130 جنيهًا بالنسبة للكيلو في الأسواق المصرية.

أسعار الكتاكیت اليوم

وبالنسبة لأسعار الكتاكيت اليوم الأربعاء تتراوح بين 29 و30 جنيهًا في الأسواق المحلية.

أسعار البط الیوم

وشهدت أسعار البط اليوم 11-10-2023، استقرارًا إذ أن السعر يتراوح بين 100 و120 جنيهًا بالنسبة للكيلو.

انخفاض الأسعار

ويذكر أنه من المنتظر أن تنخفض الأسعار تزامنا مع مبادرة الحكومة المصرية أبرزهم أسعار الدواجن في السوق المصرية.