انخفاض أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 10-10-2023

انخفاض كبير تشهده أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء، بعد أن أعلنت الحكومة المصرية مبادرة لتخفيض أسعار عدد كبير من السلع الغذائية المهمة، ومنها منتجات الألبان والدواجن، حيث انخفضت أسعارها بنحو 15%، وهي الفارق بين السعر القديم والجديد للكيلو في المبادرة.

كيلو الدواجن في المزرعة وللمستهلكين

ووفق ما كشف عنه سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية لـ«الوطن»، فإنّ أسعار الدواجن تصل إلى 65 جنيها للكيلو في أرض المزرعة، على أن تصل للمستهلك في الأسواق بسعر 73 جنيها فقط للكيلو، في إطار مبادرة الحكومة لخفض الأسعار.

وكشف اتحاد منتجي الدواجن، عن أنّ تخفيض الأسعار سيصل إيضا إلى أسعار الدواجن المجمدة، حيث سيتم بيعها للمستهلكين بسعر 100 جنيه للكيلو.

موعد تخفيض أسعار السلع

وأعلنت الحكومة المصرية أمس، أسعار 10 سلع رئيسية تنخفض أسعارها بنسب تتراوح بين 15 إلى 25%، على أن يبدأ تطبيق المبادرة السبت المقبل بحد أقصى.

أنواع السلع المخفضة بالمبادرة

وتشمل السلع المخفضة ضمن المبادرة الأساسية لخفض أسعار السلع الأساسية: الفول، والعدس، والألبان، والجبن الأبيض، والمكرونة، والسكر، وزيت الطعام، والأرز، مع الاتفاق مع اتحاد منتجي الدواجن والبيض على تخفيض بنسبة 15% على الدواجن الحية، والمجمدة، والبيض.