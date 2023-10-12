«الأرصاد» تعلن موعد سقوط الأمطار على القاهرة الكبرى

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تأثر البلاد بمنخفض جوي، يؤدي إلى انخفاض درجات الحرارة، وظهور سحب منخفضة ومتوسطة، وسقوط أمطار متوسطة على بعض المناطق، ويتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن يسود طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على السواحل الشمالية، حارًا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

موعد سقوط الأمطار على القاهرة الكبرى

وقالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية، لـ«الوطن»، إنّ من المتوقع سقوط أمطار خفيفة اليوم وتستمر حتى الجمعة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري ودمياط ورفح والعريش، مشيرة إلى أنّه بدءًا من السبت المقبل تتأثر حالة الطقس بالمنخفض الجوي الذي يضرب البلاد، ويظهر ذلك في انخفاض درجات الحرارة وسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية والوجه البحري وتصل حتى القاهرة الكبرى.

درجات الحرارة غدا الجمعة 13 أكتوبر

وجاءت درجات الحرارة غدا الجمعة، كالتالي:

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 30 والصغرى 21 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 26 والصغرى 21 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 33 والصغرى 25 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 31 والصغرى 19 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 36 الصغرى 25 درجة مئوية.

درجات الحرارة السبت 14 أكتوبر

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 28 والصغرى 21 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 26 والصغرى 20 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 33 والصغرى 24 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 30 والصغرى 18 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 35 الصغرى 26 درجة مئوية.