منخفض جوي يضرب البلاد خلال أيام.. و«الأرصاد» تحذر من تقلبات في الطقس

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من حدوث تغيرات جوية واضحة في الطقس خلال الفترة المقبلة، خاصة مع بداية الأسبوع المقبل، أي مع بدء رابع أسابيع فصل الخريف، حيث سيكون هناك تغيرا واضحا في درجات الحرارة على كل أنحاء الجمهورية، بسبب منخفض بارد.

منخفض بارد في طقس الأيام المقبلة

واصلت الأرصاد الجوية، في بيان رسمي تحذيراتها، مشيرة إلى تعرض البلاد لمنخفض جوي بارد يصاحبه كتل هوائية، قادمة من جنوب شرق أوروبا، بداية من السبت المقبل، تعمل على خفض الحرارة بقيم تصل إلى 7 درجات على جميع أنحاء الجمهورية، حيث يسود طقس مائل للبرودة خلال ساعات النهار، وبارد مع بداية ساعات المساء، مع غياب أشعة الشمس، وتتكاثر السحب المنخفضة والعالية والمتوسطة، التي يصاحبها سقوط أمطار على جميع أنحاء الجمهورية.

درجات الحرارة السبت 14 أكتوبر

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 28 والصغرى 20 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية الغربية: العظمى 26 والصغرى 21 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 33 والصغرى 25 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 30 والصغرى 20 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 35 والصغرى 24 درجة مئوية.

درجات الحرارة الأحد 15 أكتوبر

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 28 والصغرى 20 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية الغربية: العظمى 25 والصغرى 20 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 32 والصغرى 24 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 30 والصغرى 20 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 34 والصغرى 24 درجة مئوية.

درجات الحرارة الاثنين 16 أكتوبر 2023

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 28 والصغرى 21 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية الغربية: العظمى 26 والصغرى 21 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 32 والصغرى 24 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 30 والصغرى 20 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 33 والصغرى 24 درجة مئوية.