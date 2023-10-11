حالة الطقس اليوم الأربعاء.. مائل للحرارة وتوقعات بسقوط أمطار

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، درجات الحرارة اليوم، متوقعة أن يسود طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، ومعتدل على السواحل الشمالية، وحار على جنوب سيناء، وشديد الحرارة على جنوب الصعيد، خلال ساعات النهار.

حالة الطقس اليوم

وأوضحت الأرصاد الجوية، أن الطقس سيكون لطيفا أول الليل، مائل للبرودة في آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، ومعتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بالإضافة إلى وجود توقعات بتساقط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

كما تسود شبورة مائية على الطرق السريعة القريبة من المسطحات المائية، المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري، والسواحل ومدن القناة ووسط سيناء.

درجات الحرارة اليوم الأربعاء

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 29 والصغرى 21 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية الغربية: العظمى 27 والصغرى 21 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: العظمى 28 والصغرى 23 درجة مئوية.

- جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 33 والصغرى 24 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 31 والصغرى 20 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 36 الصغرى 24 درجة مئوية.