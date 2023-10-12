حالة الطقس اليوم الخميس.. مائل للحرارة وأمطار خفيفة ونشاط لحركة الرياح

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم، إذ من المتوقع أن تسود أجواء مائلة للحرارة على القاهرة الكبرى، والوجه البحري وشمال الصعيد، معتدلة على السواحل الشمالية، حارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد خلال ساعات النهار.

ويسود طقس لطيف في أول ساعات الليل، ومائل للبرودة في آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، ومعتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

حالة الطقس اليوم

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن هناك فرص لتكون شبورة مائية في ساعات الصباح الباكر على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية ومدن القناة ووسط سيناء، مشيرة إلى احتمال سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، كما تنشط الرياح على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

درجات الحرارة اليوم الخميس

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 29 والصغرى 21 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية الغربية: العظمى 27 والصغرى 22 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: العظمى 27 والصغرى 22 درجة مئوية.

- جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 34 والصغرى 25 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 31 والصغرى 20 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 35 الصغرى 25 درجة مئوية.