حالة الطقس غدا الخميس 12-10-2023.. مائل للحرارة نهارا

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس غدا الخميس 12-10-2023، موضحة أنه تسود أجواء مائلة للحرارة على القاهرة الكبرى، والوجه البحري وشمال الصعيد ومعتدلة على السواحل الشمالية وحارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد خلال ساعات النهار.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أنه يسود طقس لطيف في أول ساعات الليل، ومائل للبرودة في آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، ومعتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

أمطار وشبورة غدا

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية، إلى تكون الشبورة المائية في ساعات الصباح الباكر على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية ومدن القناة ووسط سيناء.

ونوهت بسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، كما تنشط الرياح على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة أيضا.

درجات الحرارة غدا الخميس

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة غدا الخميس 12-10-2023

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 29 والصغرى 21 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية الغربية: العظمى 27 والصغرى 22 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: العظمى 27 والصغرى 22 درجة مئوية.

- جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 34 والصغرى 25 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 31 والصغرى 20 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 35 الصغرى 25 درجة مئوية.