أسعار الدواجن اليوم الخميس 12-10-2023.. وبشائر الكتاكيت تظهر خلال 10 أيام

قال عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن في الغرف التجارية، إنّ أسعار الدواجن مستقرة اليوم حيث لم تشهد تغييرا، مشيرا إلى وجود توقعات بانخفاضها خلال الفترة المقبلة مع تحركات الحكومة وفرض الرقابة على تجار بيع الجملة والتجزئة.

وسجلت أسعار الدواجن اليوم، وفق عبدالعزيز السيد في تصريحات خاصة لبوابة الوطن، نحو 67 جنيهًا في المزرعة، لتصل إلى الأسواق بسعر 75 جنيها للكيلو.

أسعار الدواجن اليوم

ويتراوح سعر كيلو الفراخ الساسو بين 99 و100 جنيه.

وسجل سعر الكتكوت الأبيض اليوم الخميس نحو 30 جنيها.

وسجل سعر الكتكوت الساسو اليوم الخميس نحو 20 جنيها.

وقال رئيس شعبة الدواجن بالغرف التجارية، إنّ هناك توقعات بانخفاض أسعار الدواجن والكتاكيت خلال الفترة المقبلة، موضحا: «المفترض خلال 10 أيام ستظهر بشائر الكتاكيت، ما يترتب عليه انخفاض الأسعار بشكل كبير، فسعر الكتكوت الذي سجل 30 جنيها يعتبر غير منطقي أبدا».