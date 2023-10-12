جامعة حلوان تنظم ندوة عن النانو تكنولوجي وتطبيقاته

عقدت كلية الاقتصاد المنزلي جامعة حلوان ندوة علمية تثقيفية متخصصة بعنوان «النانو تكنولوجي وتطبيقاته في العلوم»، برعاية الدكتور السيد قنديل، رئيس الجامعة، الدكتور خالد القاضى عميد الكلية، وإشراف الدكتور وليد شعبان منسق الندوة ومدير وحدة نقطة اتصال نادي ريادة الأعمال بالكلية وبحضور الدكتور عماد أبو الدهب نائب رئيس جامعة حلوان لشئون الدراسات العليا والبحوث، الدكتورة إيناس ماهر، وكيلة الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث.

التعريف بالنانو تكنولوجي

ووفقا لبيان صادر عن الجامعة، استهدفت الندوة التعريف بالنانو تكنولوجي وارتباطها بالعلوم لتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي المتمثلة في سبعة أهداف هي (التكامل _ التخصصات المتداخلة - التواصل - المشاركة الفعالة- الاستدامة - المرجعية الدولية - ريادة الأعمال والابتكار)، وحاضرت فى الندوة الدكتورة رباب الشريف عميدة كلية النانو تكنولوجى بجامعة القاهرة.

نشر المفاهيم الحديثة للبحث العلمي

وأكد الدكتور عماد أبو الدهب، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي، دور قطاع الدراسات العليا بجامعة حلوان في نشر المفاهيم الحديثة للبحث العلمي مثل الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي.

وتحدث الدكتور خالد القاضي، عميد الكلية، عن دور الجامعة في ضرورة إتاحة المعلومات للمجتمع الجامعي وخصوصا في القضايا التنموية حتى يقف الجميع على حجم الإنجاز في كل القطاعات، وبالأخص في قطاع التعليم والبحث العلمي.