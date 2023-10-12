9 سلع انخفضت أسعارها في الأسواق.. تعرف عليها

وفقا لما نشره مركز معلومات مجلس الوزراء، شهدت أسعار عدد من السلع الغذائية والاستراتيجية، انخفاضًا ملحوظا في الأسواق، خلال الساعات الأخيرة، خاصة بعد إعلان الحكومة عن مبادرة كبرى لتخفيض أسعار السلع في الأسواق ولتخفيف التضخم، حيث وصلت قيمة الانخفاض في عدد من السلع الأساسية التي لا يمكن الاستغناء عنها نحو 9 جنيهات.

سلع انخفضت أسعارها

سلع مختلفة قد شهدت بالفعل انخفاض أسعارها في الأسواق، منها الأرز، الزيت والسكر ومنتجات الألبان والبيض، وذلك وفق بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

- الفول المعبأ سجل نحو 38.91 جنيه، بانخفاض 2.58 جنيه.

- زيت عباد الشمس سجل لتر نحو 62.28 جنيه، بانخفاض 10.3 جنيه.

- سعر كيلو السكر المعبأ اليوم نحو 31.75 جنيه، بانخفاض 5.87 جنيه.

- المكرونة المعبأة سجل الكيلو، نحو 23.01 جنيه، بانخفاض 1.3 جنيه.

- العدس المعبأ وصل الكيلو إلى نحو 48.03 جنيه، بانخفاض 1.6 جنيه.

- اللحوم الطازجة الكيلو وصل إلى نحو 306.11 جنيه، بانخفاض 8.38 جنيه.

- لتر اللبن المعبأ بـ 31.71 جنيه، بانخفاض 32 قرشا.

- كيلو الأرز السائب بـ 23.12 جنيه، بانخفاض 29 قرشا.

- لتر اللبن السائب بـ 22.47 جنيه، بانخفاض 98 قرشا.