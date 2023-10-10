فتح باب تحويل حجز شقق «سكن كل المصريين» اليوم.. اعرف الشروط والخطوات

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، بدء فتح باب تحويل الحجز لوحدات المبادرة الرئاسية «سكن كل المصريين»، في نفس المحافظة ببني سويف والمنوفية والقليوبية وأكتوبر، مشيرة إلى أن آخر موعد لتحويل الحجز هو الثلاثاء 24 أكتوبر الجاري.

شروط تحويل الحجز لوحدات سكن كل المصريين

- عدم استرداد مقدم جدية الحجز من الإعلان الأصلي.

- عدم تخصيص وحدة سكنية للعميل من قبل على نفس المشروع الأصلي المتقدم عليه.

- انطباق شروط الإعلان الأصلي على طلب العميل وقت التقديم.

- عدم سبق التحويل من المشروع الأصلي المتقدم عليه.

خطوات تحويل الحجز لوحدات سكن كل المصريين

وأوضحت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، أن خطوات تحويل الحجز لوحدات سكن كل المصريين، تتمثل في التالي ذكره:

- الدخول على الموقع الإلكتروني https://cservices.shmff.gov.eg/ .

- الضغط على مركز خدمة المواطنين.

- الضغط على زر الطلبات.

- الضغط على زر طلب تعديل رغبة حجز الوحدة السكنية.

- اختيار تحويل إلى مدينة أو مركز بنفس المحافظة أو تحويل إلى مدينة/مركز بمحافظة مجاورة وذلك خلال فترة الإعلان.

- رسوم جدية التحويل 35 جنيهًا لأحد مكاتب البريد خلال فترة 15 يومًا من تاريخ نتيجة قبول طلب التحويل.