وظائف من «الشباب والرياضة» بمرتبات مجزية.. لا يشترط الخبرة والتفرغ أساسي

أعلنت وزارة الشباب والرياضة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، عن وظائف خالية للعمل في إحدى الهايبر ماركت الشهيرة، وذلك بالتعاون بين الإدارة المركزية لتمكين الشباب والإدارة العامة للمبادرات الشبابية، في إطار مبادرة توظيف مصر عن اليوم المفتوح للتوظيف لشركة أسواق عبد العزيز.

وأوضحت وزارة الشباب والرياضة عبر إعلانها عن الوظائف، التفاصيل الكاملة لها، ونوضح من خلال هذا التقرير الوظائف المطلوبة والشروط وحقوق ومميزات الوظائف وكيفية التقديم لها، والتي جاءت كالتالي:

الوظائف المطلوبة

- سيلز أجهزة.

- سيلز منزلي.

- كنترول.

- مخازن.

- مندوب تسليم.

الشروط المطلوبة لوظائف وزارة الشباب والرياضة

- لا يشترط أن يكون المتقدم لـ الوظائف الحصول على مؤهل محدد.

- يجب أن يكون المتقدم للوظائف متفرغ للعمل.

- لا يشترط أن يكون المتقدم للوظائف لديه خبرة.

حقوق ومميزات الوظائف

- تمنح الشركة للعاملين بها مرتبات مجزية.

- توفر الشركة للعاملين تأمين طبي واجتماعي.

- توفر الشركة للعاملين بها فرص للترقي.

- تمنح الشركة للعاملين بها إجازات سنوية.

وعلى الراغبين في التقديم للوظائف الخالية المعلن عنها من جانب الشباب والرياضة الدخول للصفحة الرسمية الخاصة بها، ثم اختيار الوظائف المطلوبة وملء الاستمارة الخاصة بالوظائف.