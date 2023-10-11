وظائف خالية براتب 8500 جنيه شهريا.. إليك الشروط ورابط التقديم

كشفت الإدارة المركزية لتمكين الشباب، تحت إشراف وزارة الشباب والرياضة، عن توافر بعض الوظائف للخريجين في إحدى الشركات التي تطلب للتعيين عددا من الأشخاص مع توافر بعض الشروط التي تؤهلهم للحصول على فرص العمل المتاحة.

ونقدم تفاصيل الوظائف المتاحة وفقا لما ذكرته الصفحة الرسمية لوزارة الشباب والرياضة عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وظائف من وزارة الشباب والرياضة

وتطلب الشركة موظف خدمة عملاء ( قطاع البنوك)، بحسب بيان وزارة الشباب والرياضة.

مكان العمل: أسيوط

متطلبات وشروط الوظيفة

الحصول على مؤهل عال

الحد الأقصى للسنة 29 سنة

تقديم موقف واضح من التجنيد

يشترط التفرغ التام

المميزات والحقوق الخاصة بالوظيفة

العمل داخل البنك ويوجد فرصة للتعيين في البنك بشكل مباشر

الراتب الإجمالى : 8500 جنيه

عدد ساعات العمل 9 ساعات

عدد 2 يوم إجازة في الأسبوع

تأمينات طبية واجتماعية

للتقديم يرجى ملء الاستمارة التالية: https://forms.office.com/r/wk5ib3esme

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