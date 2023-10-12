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وظائف شاغرة بعدد من الشركات برواتب تصل إلى 8200 جنيه.. جميع التخصصات

كتب:

عبدالعزيز سلامة
06:51 ص | الخميس 12 أكتوبر 2023
وظائف - تعبيرية

وظائف - تعبيرية

أعلنت وزارة الشباب والرياضة عند عدد من الوظائف الشاغرة، والمتوفرة في العديد من شركات القطاع الخاصة المنتشرة في مختلف محافظات الجمهورية، تصل رواتب بعضها إلى 5 آلاف جنيه، والبعض الآخر إلى 8 آلاف و200 جنيه، ونقدم لكم أهم تلك الوظائف عبر السطور التالية.

عمال في قسم البلاستيك وفني طباعة

الشروط المطلوبة:

- أن يكون المتقدم للوظائف الخالية يجيد القراءة والكتابة.

- لا يشترط الحصول على مؤهل للالتحاق بالوظائف.

- ألا يقل سن المتقدم للوظائف عن 18 عاما وألا يزيد عن 45 عاما.

- يفضل لوظيفة فني الطباعة أن يكون لديه خبرة في طباعة البلاستك PET - بولى ايثيلين.

أهم المميزات:

تمنح الشركة للعاملين راتبا من 3600 إلى 8200 جنيه شهريًا.

- توفر للعاملين وجبة يوميا بالإضافة إلى وسيلة مواصلات.

- الإجازة الأسبوعية يومي الجمعة والسبت.

- توفر للعاملين بها تأمين اجتماعي وتأمين طبي.

شروط وظائف تليسيلز وأخصائي تحصيل

- خبرة في التليسيلز.

- مطلوب خريجيين فقط.

- مستوى من جيد إلى ممتاز فقط في اللغة الإنجليزية.

- يمتلك مهارات التواصل.

- أن يكون ممتاز في استعمال برامج الأوفيس.

- أقصى سن للتقديم 35 عاما.

الحقوق والمميزات الوظيفية:

- يحصل المقبولين في الوظيفة على راتب من 4000 إلى 7000، بالإضافة إلى عمولة.

- تأمين طبي واجتماعي.

- مواعيد عمل ثابتة من 8 صباحًا إلى 4 مساء، وشيفت من 9 صباحا حتى 5 مساء.

وللتقديم على الوظيفة يرجى ملء الاستمارة من هنــــا.

 

وظائف خدمة عملاء

الحقوق والمميزات:

- الراتب:5250 جنيهًا + عمولة.

- عدد ساعات العمل: 8 ساعات متغيرة.

- يحصل الموظف على يوم إجازة في الأسبوع.

- تأمين طبي واجتماعي.

وظائف ممثل خدمة عملاء

متطلبات وشروط الوظيفة:

1- خريجون فقط.

2- أن يمتلك المتقدم مستوى من جيد إلى ممتاز في اللغة الإنجليزية.

3- أن يمتلك المتقدم للحصول على الوظيفة  مهارات التواصل.

4- أن يكون ممتاز في استعمال برامج الأوفيس.

5- أن يكون أقصى سن للتقديم 35 عامًا.

6- يفضل من منطقه الهرم او فيصل او أكتوبر لتوفير مواصلات. 

الحقوق والمميزات:

ويوجد بعض المميزات والحقوق في الوظائف المتاحة، وهي كما يلي:

- الراتب:5250 جنيهًا + الكوميشن.

- عدد ساعات العمل: 8 ساعات متغيرة.

- يحصل الموظف على يوم إجازة في الأسبوع.

- تأمين طبي واجتماعي.

وظائف شاغرة في سوهاج

أماكن العمل:

- جرجا.

- البلينا.

- طهطا.

- دارالسلام.

الحقوق والمميزات:

 - رواتب مجزية وعمولة.

- تأمين طبي واجتماعي.

- إجازات سنوية.

شروط القبول في الوظائف.

- مؤهل عالي أو متوسط.

- السن لا يزيد عن 35 عامًا.

- خبرة وبدون.

وللتقديم يرجى ملء النموذج من هنــــا.

وظائف مسؤول تمويل.

المميزات الوظيفية:

- رواتب مجزية

- تأمين طبي واجتماعي

- نظام حوافز

- فرص للترقي

شروط التقديم على الوظائف

- مؤهل عالي

- مؤهل فوق متوسط

- مؤهل متوسط

- موقف واضح من الخدمة العسكرية·

- السن لا يزيد عن 35 سنة

للتقديم يرجى ملء النموذج من هنــــــا.

وظائف مدير منطقة

أماكن العمل:

القاهرة الكبرى / بورسعيد / الصعيد

شروط التقديم:

- جميع الموهلات.

- الحد الاقصى للسن 50 عامًا.

- التفرغ التام.

- موقف واضح من الجيش.

المميزات والحقوق:

- الراتب يحدد في المقابلة حسب الخبرة.

- يوجد سكن للمغتريين.

- تأمين صحي واجتماعي.

- يوم إجازة في الأسبوع.

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