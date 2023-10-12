وظائف شاغرة بعدد من الشركات برواتب تصل إلى 8200 جنيه.. جميع التخصصات
كتب:
عبدالعزيز سلامة
06:51 ص | الخميس 12 أكتوبر 2023
وظائف - تعبيرية
أعلنت وزارة الشباب والرياضة عند عدد من الوظائف الشاغرة، والمتوفرة في العديد من شركات القطاع الخاصة المنتشرة في مختلف محافظات الجمهورية، تصل رواتب بعضها إلى 5 آلاف جنيه، والبعض الآخر إلى 8 آلاف و200 جنيه، ونقدم لكم أهم تلك الوظائف عبر السطور التالية.
عمال في قسم البلاستيك وفني طباعة
الشروط المطلوبة:
- أن يكون المتقدم للوظائف الخالية يجيد القراءة والكتابة.
- لا يشترط الحصول على مؤهل للالتحاق بالوظائف.
- ألا يقل سن المتقدم للوظائف عن 18 عاما وألا يزيد عن 45 عاما.
- يفضل لوظيفة فني الطباعة أن يكون لديه خبرة في طباعة البلاستك PET - بولى ايثيلين.
أهم المميزات:
تمنح الشركة للعاملين راتبا من 3600 إلى 8200 جنيه شهريًا.
- توفر للعاملين وجبة يوميا بالإضافة إلى وسيلة مواصلات.
- الإجازة الأسبوعية يومي الجمعة والسبت.
- توفر للعاملين بها تأمين اجتماعي وتأمين طبي.
شروط وظائف تليسيلز وأخصائي تحصيل
- خبرة في التليسيلز.
- مطلوب خريجيين فقط.
- مستوى من جيد إلى ممتاز فقط في اللغة الإنجليزية.
- يمتلك مهارات التواصل.
- أن يكون ممتاز في استعمال برامج الأوفيس.
- أقصى سن للتقديم 35 عاما.
الحقوق والمميزات الوظيفية:
- يحصل المقبولين في الوظيفة على راتب من 4000 إلى 7000، بالإضافة إلى عمولة.
- تأمين طبي واجتماعي.
- مواعيد عمل ثابتة من 8 صباحًا إلى 4 مساء، وشيفت من 9 صباحا حتى 5 مساء.
وللتقديم على الوظيفة يرجى ملء الاستمارة من هنــــا.
وظائف خدمة عملاء
الحقوق والمميزات:
- الراتب:5250 جنيهًا + عمولة.
- عدد ساعات العمل: 8 ساعات متغيرة.
- يحصل الموظف على يوم إجازة في الأسبوع.
- تأمين طبي واجتماعي.
وظائف ممثل خدمة عملاء
متطلبات وشروط الوظيفة:
1- خريجون فقط.
2- أن يمتلك المتقدم مستوى من جيد إلى ممتاز في اللغة الإنجليزية.
3- أن يمتلك المتقدم للحصول على الوظيفة مهارات التواصل.
4- أن يكون ممتاز في استعمال برامج الأوفيس.
5- أن يكون أقصى سن للتقديم 35 عامًا.
6- يفضل من منطقه الهرم او فيصل او أكتوبر لتوفير مواصلات.
الحقوق والمميزات:
ويوجد بعض المميزات والحقوق في الوظائف المتاحة، وهي كما يلي:
- الراتب:5250 جنيهًا + الكوميشن.
- عدد ساعات العمل: 8 ساعات متغيرة.
- يحصل الموظف على يوم إجازة في الأسبوع.
- تأمين طبي واجتماعي.
وظائف شاغرة في سوهاج
أماكن العمل:
- جرجا.
- البلينا.
- طهطا.
- دارالسلام.
الحقوق والمميزات:
- رواتب مجزية وعمولة.
- تأمين طبي واجتماعي.
- إجازات سنوية.
شروط القبول في الوظائف.
- مؤهل عالي أو متوسط.
- السن لا يزيد عن 35 عامًا.
- خبرة وبدون.
وللتقديم يرجى ملء النموذج من هنــــا.
وظائف مسؤول تمويل.
المميزات الوظيفية:
- رواتب مجزية
- تأمين طبي واجتماعي
- نظام حوافز
- فرص للترقي
شروط التقديم على الوظائف
- مؤهل عالي
- مؤهل فوق متوسط
- مؤهل متوسط
- موقف واضح من الخدمة العسكرية·
- السن لا يزيد عن 35 سنة
للتقديم يرجى ملء النموذج من هنــــــا.
وظائف مدير منطقة
القاهرة الكبرى / بورسعيد / الصعيد
شروط التقديم:
- جميع الموهلات.
- الحد الاقصى للسن 50 عامًا.
- التفرغ التام.
- موقف واضح من الجيش.
المميزات والحقوق:
- الراتب يحدد في المقابلة حسب الخبرة.
- يوجد سكن للمغتريين.
- تأمين صحي واجتماعي.
- يوم إجازة في الأسبوع.