وظائف شاغرة بعدد من الشركات برواتب تصل إلى 8200 جنيه.. جميع التخصصات

أعلنت وزارة الشباب والرياضة عند عدد من الوظائف الشاغرة، والمتوفرة في العديد من شركات القطاع الخاصة المنتشرة في مختلف محافظات الجمهورية، تصل رواتب بعضها إلى 5 آلاف جنيه، والبعض الآخر إلى 8 آلاف و200 جنيه، ونقدم لكم أهم تلك الوظائف عبر السطور التالية.

عمال في قسم البلاستيك وفني طباعة

الشروط المطلوبة:

- أن يكون المتقدم للوظائف الخالية يجيد القراءة والكتابة.

- لا يشترط الحصول على مؤهل للالتحاق بالوظائف.

- ألا يقل سن المتقدم للوظائف عن 18 عاما وألا يزيد عن 45 عاما.

- يفضل لوظيفة فني الطباعة أن يكون لديه خبرة في طباعة البلاستك PET - بولى ايثيلين.

أهم المميزات:

تمنح الشركة للعاملين راتبا من 3600 إلى 8200 جنيه شهريًا.

- توفر للعاملين وجبة يوميا بالإضافة إلى وسيلة مواصلات.

- الإجازة الأسبوعية يومي الجمعة والسبت.

- توفر للعاملين بها تأمين اجتماعي وتأمين طبي.

شروط وظائف تليسيلز وأخصائي تحصيل

- خبرة في التليسيلز.

- مطلوب خريجيين فقط.

- مستوى من جيد إلى ممتاز فقط في اللغة الإنجليزية.

- يمتلك مهارات التواصل.

- أن يكون ممتاز في استعمال برامج الأوفيس.

- أقصى سن للتقديم 35 عاما.

الحقوق والمميزات الوظيفية:

- يحصل المقبولين في الوظيفة على راتب من 4000 إلى 7000، بالإضافة إلى عمولة.

- تأمين طبي واجتماعي.

- مواعيد عمل ثابتة من 8 صباحًا إلى 4 مساء، وشيفت من 9 صباحا حتى 5 مساء.

وللتقديم على الوظيفة يرجى ملء الاستمارة من هنــــا.

وظائف خدمة عملاء

الحقوق والمميزات:

- الراتب:5250 جنيهًا + عمولة.

- عدد ساعات العمل: 8 ساعات متغيرة.

- يحصل الموظف على يوم إجازة في الأسبوع.

- تأمين طبي واجتماعي.

وظائف ممثل خدمة عملاء

متطلبات وشروط الوظيفة:

1- خريجون فقط.

2- أن يمتلك المتقدم مستوى من جيد إلى ممتاز في اللغة الإنجليزية.

3- أن يمتلك المتقدم للحصول على الوظيفة مهارات التواصل.

4- أن يكون ممتاز في استعمال برامج الأوفيس.

5- أن يكون أقصى سن للتقديم 35 عامًا.

6- يفضل من منطقه الهرم او فيصل او أكتوبر لتوفير مواصلات.

الحقوق والمميزات:

ويوجد بعض المميزات والحقوق في الوظائف المتاحة، وهي كما يلي:

- الراتب:5250 جنيهًا + الكوميشن.

- عدد ساعات العمل: 8 ساعات متغيرة.

- يحصل الموظف على يوم إجازة في الأسبوع.

- تأمين طبي واجتماعي.

وظائف شاغرة في سوهاج

أماكن العمل:

- جرجا.

- البلينا.

- طهطا.

- دارالسلام.

الحقوق والمميزات:

- رواتب مجزية وعمولة.

- تأمين طبي واجتماعي.

- إجازات سنوية.

شروط القبول في الوظائف.

- مؤهل عالي أو متوسط.

- السن لا يزيد عن 35 عامًا.

- خبرة وبدون.

وللتقديم يرجى ملء النموذج من هنــــا.

وظائف مسؤول تمويل.

المميزات الوظيفية:

- رواتب مجزية

- تأمين طبي واجتماعي

- نظام حوافز

- فرص للترقي

شروط التقديم على الوظائف

- مؤهل عالي

- مؤهل فوق متوسط

- مؤهل متوسط

- موقف واضح من الخدمة العسكرية·

- السن لا يزيد عن 35 سنة

للتقديم يرجى ملء النموذج من هنــــــا.

وظائف مدير منطقة

أماكن العمل:

القاهرة الكبرى / بورسعيد / الصعيد

شروط التقديم:

- جميع الموهلات.

- الحد الاقصى للسن 50 عامًا.

- التفرغ التام.

- موقف واضح من الجيش.

المميزات والحقوق:

- الراتب يحدد في المقابلة حسب الخبرة.

- يوجد سكن للمغتريين.

- تأمين صحي واجتماعي.

- يوم إجازة في الأسبوع.