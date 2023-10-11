وظائف خالية لعمال وفنيين بمرتب يصل لـ8200 جنيه.. لا يشترط الخبرة

أعلنت وزارة الشباب والرياضة عبر صفحتها الرسمية عن وظائف خالية في إحدى شركات مستحضرات التجميل ومستلزمات الفنادق، بمرتب يصل إلى 8200 جنيه في الجيزة، في إطار حرص الوزارة على توفير فرص عمل للشباب الحاصلين على جميع المؤهلات الدراسية، لمساعدتهم في الحصول على مصدر دخل شهري ثابت.

وأوضحت وزارة الشباب والرياضة، تفاصيل الوظائف الخالية المعلن عنها، لذلك نوضح من خلال هذا التقرير، الشروط المطلوبة وحقوق ومميزات الوظائف وكيفية التقديم عليها، التي جاءت كالتالي:

الوظائف المطلوبة

1- عمال في قسم البلاستيك.

2- فني طباعة، يطبع المنتجات البلاستيكية ويستلمها.

الشروط المطلوبة

- مكان العمل في 6 أكتوبر بالجيزة.

- لا يشترط الحصول على مؤهل للالتحاق بالوظائف.

- أن يكون المتقدم للوظائف الخالية يجيد القراءة والكتابة.

- ألا يقل سن المتقدم للوظائف عن 18 عاما وألا يزيد عن 45 عاما.

- يفضل لوظيفة فني الطباعة أن يكون لديه خبرة في طباعة البلاستك PET - بولى ايثيلين.

الحقوق والمميزات

- تمنح الشركة للعاملين راتبا من 3600 إلى 8200 جنيه شهريا.

- توفر للعاملين وجبة يوميا بالإضافة إلى وسيلة مواصلات.

- الإجازة الأسبوعية يومي الجمعة والسبت.

- توفر للعاملين بها تأمين اجتماعي وتأمين طبي.

على الراغبين في التقديم للوظائف الخالية المعلن عنها من وزارة الشباب والرياضة، الدخول للصفحة الرسمية للوزارة واختيار الوظائف المطلوبة لملء الاستمارة الخاصة بالوظائف.