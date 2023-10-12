8 وظائف شاغرة برواتب مغرية.. اعرف الشروط والتفاصيل

أعلن ملتقى شغلني المعني بتوفير فرص العمل، توافر عدد من الوظائف الشاغرة في عدد من شركات القطاع الخاص التي تتطلب مؤهلات وسنوات خبرة، للحصول على الوظيفة التي تمنح صاحبها كثير من الامتيازات، كالتأمين الطبي والاجتماعي، فضلا عن منح الموظف والعامل راتب مغري.

وأوضح الملتقى تفاصيل الوظائف المطلوبة والتي جاءت كما يلي.

وظائف مطلوبة

وتطلب المجموعة للتعيين الفوري ومنها وظيفة سائق لودر للعمل في مجموعة مدكور شرط أن يكون من الذكور فقط، السن المطلوب من 22 إلى 26 عاما، الخبرة المطلوبة من 3 إلى 5 سنوات.

كما تطلب المجموعة وظيفة سائق سيارة خرسانة من الذكور فقط، السن المطلوب من 22 إلى 26 عاما، الخبرة المطلوبة من 3 إلى 5 سنوات، وأن يكون حاصلا على إعفاء نهائي أو أنهى الخدمة العسكرية، على أن توفر له الشركة عدة مزايا، بينها توفير تأمين اجتماعي أو طبي، وتوفير انتقالات، وتوفير إقامة للمغتربين.

وكشفت الشركة عن حاجتها لوظيفة Tools & Equipment Team Leader حاصل على بكالوريوس هندسة، السن المطلوب من 30 إلى 33 عاما، الخبرة المطلوبة 9 سنوات على الأقل، وجاءت تفاصيل باقي الوظائف كما يلي.

وظيفة Maintenance Engineer

- ذكور فقط.

- بكالوريوس هندسة ميكانيكا.

- السن المطلوب: من 23 إلى 26 عاما.

- الخبرة المطلوبة: من 3 إلى 5 سنوات.

وظيفة Senior Tools & Equipment Specialist

- ذكور فقط.

- مؤهل عال.

- السن المطلوب: من 26 إلى 30 عاما.

- الخبرة المطلوبة: من 6 إلى 8 سنوات.

وظيفة Tools & Equipment Specialist

- ذكور فقط.

- مؤهل عال.

- السن المطلوب: من 22 إلى 26 عاما.

- الخبرة المطلوبة: من 0 إلى 3 سنوات.

وظيفة Storekeeper - أمين مخزن

- ذكور فقط.

- مؤهل عال.

- السن المطلوب: من 35 إلى 52 عاما.

- الخبرة المطلوبة: من 3 إلى 5 سنوات.

وظيفة Batch Plant Operator

- ذكور فقط.

- السن المطلوب: من 22 إلى 26 عاما.

- الخبرة المطلوبة: من 3 إلى 5 سنوات.

- الموقف من التجنيد: إعفاء نهائي أو تم إنهاء الخدمة العسكرية.

المزايا الوظيفية

- توفير تأمين اجتماعي أو طبي.

- توفير انتقالات.

- توفير إقامة للمغتربين.