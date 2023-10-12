لافروف: يجب على طرفي النزاع الفلسطيني الإسرائيلي احترام القانون الإنساني

قال وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، اليوم، إنّ روسيا تأمل في أن يأخذ الجميع على محمل الجد الالتزام بإقامة دولة فلسطين، بعد انتهاء المرحلة الساخنة من الصراع في الشرق الأوسط.

وأكد «لافروف» ضرورة التزام طرفي النزاع الفلسطيني الإسرائيلي باحترام القانون الإنساني وتجنب الاستخدام العشوائي للقوة، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية نقلًا عن وكالة «سبوتنيك».

وأضاف أنّ من الضروري الوقف الفوري لهذا الصراع، والامتثال للقانون الدولي والإنساني، ومنع أي مظاهر للأعمال الإرهابية، والاستخدام العشوائي للقوة، والذي يمكن أن يعاني منها المدنيون على كلا الجانبين بأعداد كبيرة، وهم يعانون منها بالفعل.

وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق، بلاده تؤيد دائما تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي بشأن إقامة دولة فلسطينية مستقلة، موضحًا أنّ موقف روسيا من تسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي لم يبرز نتيجة الأحداث المأساوية الأخيرة، بل تشكل على مدى العقود الماضية، وأن «هذا الموقف معروف لدى الجانب الإسرائيلي، ولدى أصدقائنا في فلسطين».