«تعليم البحيرة»: حصول 78 مدرسة على شهادة اعتماد الجودة

أكد يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم في البحيرة، أن التعليم في المحافظة يسير بخطى ثابتة وواعدة في شتى القطاعات والمراحل المختلفة جنبا إلى جنب مع جميع خطط البناء والتنمية والعبور بمصرنا الغالية نحو الجمهورية الجديدة.

مدارس البحيرة تحصل على اعتماد الجودة

وأعلن وكيل وزارة التربية والتعليم، اعتماد 78 مدرسة بالبحيرة من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد ليصبح إجمالي ما جرى اعتماده خلال عام 110 مدارس ليظل تعليم البحيرة متصدرا المركز الأول على مستوى الجمهورية للعام الثانى على التوالي ضمن مسيرة وسلسلة الإنجازات التي تتحقق يوما بعد يوم، وذلك تحت رعاية الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني والدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة وضمن خطة الوزارة لتحقيق جودة التعليم ورفع مستوى المؤسسات التعليمية وتطبيق أفضل معايير الجودة والاعتماد لتحقيق أعلى مستوى من التخطيط لتطوير العملية التعليمية تنفيذا لرؤية مصر 2030 وخطة التنمية المستدامة.

إجمالي عدد المدارس الحاصلة على الجودة في البحيرة

وأشار «الديب» إلى أن إجمالى عدد المدارس التي انضمت للهيئة القومية للجودة والاعتماد 453 مدرسة عقب إضافة الـ 78 مدرسة الجديدة؛ لتتصدر محافظة البحيرة بهذا العدد محافظات الجمهورية في حصول مدارسها على شهادة الجودة.