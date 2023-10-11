تقديم خدمات طبية لـ1094 طالبا ضمن مبادرة «نبني أجيال» في البحيرة

تواصل مبادرة «لمصر.. نبنى أجيال»، التي تنظمها مؤسسة صناع الخير للتنمية وعضو التحالف الوطنى للعمل الأهلي التنموي، فعالياتها لدعم صحة أطفال المدارس بمركز أبو حمص بمحافظة البحيرة.

تقديم خدمات رعاية صحية شاملة

وتهدف المبادرة إلى ضمان صحة جيدة للطفل المصري في عمر المدرسة حتى 18 عاما من قاطني المناطق الأولي بالرعاية، عن طريق الكشف المبكر وتقديم خدمات الرعاية الصحية الشاملة، ورفع الوعي للطفل وللوسط القريب منه من أب وأم وأخصائيين نفسيين واجتماعيين، وكذلك مدرسي الفصل والفريق الإداري بالمدرسة، وتدريب شباب الأطباء في النطاق المستهدف على سرعة الاكتشاف المبكر للمشكلات الصحية وآليات التعامل الطبى الأحدث فى التعامل مع هذه المشكلات.

فاعليات مبادرة «لمصر.. نبنى أجيال»

وتم التنسيق بين ممثلى الجهات التنفيذية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو حمص ووحدة السكان ومؤسسة صناع الخير والإدارة التعليمية لتنفيذ المبادرة بمدارس البحيرة، حيث تم زيارة مدرسة دسونس البلد للتعليم الأساسي بمجلس قرية بركة غطاس وتقديم رعاية طبية شاملة في تخصصات طبية مختلفة شملت «تحليل سكر - أنيميا كشف أطفال - رمد - قاع عين - مقاس نظارة - تقزم»، إضافة إلي صيدلية لصرف الأدوية بالمجان.

عدد الطلاب المستفدين من المبادرة

واستفاد من خدمات المبادرة جميع طلاب المدرسة، وعددهم 504 طلاب وطالبات.

كما قدمت المبادرة خدماتها لطلاب مدرسة عزبة مساعد للتعليم الأساسي بمجلس قرية بطورس وعددهم 590 طال وطالبة بالمدرسة.