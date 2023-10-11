ضبط 1400 عبوة سلع غذائية منتهية الصلاحية في البحيرة

أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، تكثيف الحملات الرقابية والتموينية والمتابعة الميدانية المستمرة على المخابز والأسواق والمحلات والمصانع غير المرخصة لضبط الأسواق والتأكد من جودة السلع وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

حملة تموينية في البحيرة

وفي هذا السياق، نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة مجدي الخضر، وتحت إشراف مفتاح عبداللطيف مدير عام التجارة الداخلية وسمير البلكيمي مدير الرقابة التموينية عدة حملات تموينية جاءت على النحو التالي:

- مركز بدر: ضبط 2 طن أسمدة زراعية مجهولة المصدر وتحرير 4 محاضر بيع سجائر بأزيد من السعر الرسمي و7 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار.

- مركز إدكو: ضبط 89 عبوة عصائر منتهية الصلاحية و3 محلات لعدم الإعلان عن الأسعار ومحل يبيع سجائر بأزيد من السعر الرسمي.

- مركز شبراخيت: ضبط 9 مخابز لإنتاجها خبز ناقص الوزن ومخبز تصرف في 6 شكائر دقيق بلدي و14 مخبزا لعدم إعلانها عن مواعيد التشغيل.

وتمكنت إدارة تموين أبو حمص من ضبط 1400 عبوة سلع غذائية منتهية الصلاحية و3 محلات لبيع سجائر بأزيد من السعر الرسمي و40 علبة سجائر مجهولة المصدر.

كما جرى تحرير 3 محاضر عدم إعلان عن الأسعار لأنشطة تجارية مختلفة.