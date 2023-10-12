حملة مكثفة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في الشرقية

شدد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتنفيذ الإزالة الفورية لتعديات البناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والتصدي بكل حسم لكل محاولات البناء بدون ترخيص، فضلاً عن رفع الإشغالات المخالفة لإيجاد السيولة المرورية بالشوارع واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتعديين.

التصدي الفوري لمحاولة إشغال على كورنيش البحر

وشنت رئاسة مركز ومدينة منيا القمح حملات للتصدي الفوري لمحاولة إشغال على كورنيش البحر، بجوار كوبري البطل وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين لتوجيهات محافظ الشرقية.

كما تمكنت رئاسة مركز ومدينة ديرب نجم، من ردم حفر على أرض زراعية في مركز ديرب نجم بجوار قصر أبو عوف على مساحة قيراطين، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

إزالة 15 لوحة إعلانية مخالفة بشارع بنطاق حي ثان الزقازيق

كما شنت رئاسة حي ثان الزقازيق حملة لإزالة 15 لوحة إعلانية مخالفة بشارع عمر شاهين بنطاق حي ثان الزقازيق وتم إيداعها بمخازن الحي.