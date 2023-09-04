رئيس حي المنتزه أول بالإسكندرية: حملات مكثفة لإزالة إشغالات الطريق

قال اللواء محمد عبدالله سحلول، رئيس حي المنتزه أول في الإسكندرية، إن حملات إزالة الإشغالات مستمرة للقضاء على هذه الظاهرة؛ لإعادة الانضباط إلى شوارع حي المنتزة أول.

إزالة الإشغالات والتعديات

وأضاف رئيس حى المنتزه، أن الحملة استهدفت شوارع عقار 152 وعقار 161 بشارع خالد بن الوليد وسيدي بشر بحري، وكورنيش ميامي، وغيرها من الشوارع، وأزيلت إشغالات وتعديات بالطريق العام.

وحدة الإزالة الفورية والتحفظ

وأكد اللواء سحلول مواصلة جهود حي المنتزة أول للتصدي لظاهرة البناء المخالف، والقضاء عليه من المهد حرصًا على سلامة المواطنين توجهت وحدة الإزالة الفورية بقيادة رئيس الوحدة فور ورود بلاغ بوجود أعمال تشوين مواد بناء استعدادا لبناء مخالف، بعقار في شارع الفلكي، مشيرا إلى التحفظ على المواد المستخدمة وجارٍ اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو المخالفة.