رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

حفل تخرج الكليات العسكرية

00 أيام
:
00 ساعات
:
00 دقائق
:
00 ثواني

وفد من النواب والشيوخ يشارك في قمة المتحدثين البرلمانيين لمجموعة العشرين

كتب:

ولاء نعمه الله
11:38 ص | الخميس 12 أكتوبر 2023
جانب من وفد البرلمان في الهند

جانب من وفد البرلمان في الهند

يشارك وفد برلماني مصري في أعمال قمة المتحدثين البرلمانيين التاسعة P-20 التي تستغرق يومين في دولة الهند.

وفد البرلمان 

ويضم الوفد، النائبة نورا علي رئيس لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، والنائب كريم درويش، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب.

كما يضم الوفد، النائب عبدالسلام الجبلي، رئيس لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، والنائب محمد سليمان، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب.

25 متحدثا يشاركون في القمة 

وتهدف القمة إلى تحقيق بعد برلماني للحوكمة العالمية، ويأتي الموضوع الرئيسي بعنوان «البرلمان من أجل أرض واحدة، عائلة واحدة، مستقبل واحد».

ويشارك في القمة 25 متحدثا و10 نواب رئيس إلى جانب 50 عضوًا في البرلمان من محتلف الدول.

اقرأ المزيد:

برلمانية: تزوير مرشح رئاسي محتمل للتوكيلات يدحض ادعاءات البرلمان الأوروبي

«فتوح» ورئيس البرلمان العربي يناقشان تطورات العدوان الاسرائيلي على غزة

أبرز أسباب عزل رئيس مجلس النواب الأميركي.. تخلى عنه نواب حزبه

أول تعليق من مكارثي بعد الإطاحة به من مجلس النواب الأمريكي: أشعر بالارتياح
بقلم ولاء نعمه الله

محرر متخصص فى الشأن السياسي والبرلماني.