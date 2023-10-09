برلمانية: تزوير مرشح رئاسي محتمل للتوكيلات يدحض ادعاءات البرلمان الأوروبي

قالت النائبة سماء سليمان عضو مجلس النواب، إن واقعة تزوير توكيلات من قبل أنصار أحد المرشحين المحتملين تؤكد أنه محاط بالأكاذيب، وهو ما دفعه للطرق الملتوية لتبرير فشله في تكوين شعبية حقيقية على أرض الواقع، مشيرة إلى أن الواقعة مؤشر قوي على عدم قدرة البعض على تقديم أوراق كاملة بسبب فشله في تحقيق شعبية بالمجتمع أو ثقة النواب في البرلمان.

وأشارت البرلمانية في تصريحاتها لـ«الوطن» إلى أن الواقعة تدحض وبالدليل التقرير الصادر عن البرلمان الأوروبي الذي وجه اتهامات عارية عن الصحة بوجود قيود على بعض المرشحين المحتملين، إذ أثبتت الواقعة فشلهم في جمع شعبية حقيقة على الأرض وبالتالي لجوء للبلبة والتزوير.

الداخلية تعلن ضبط 8 أفراد خلال تحرير توكيلات مزورة

وكانت وزارة الداخلية ضبطت 8 أفراد خلال تحرير توكيلات مزورة لصالح أحد المرشحين المحتملين للانتخابات الرئاسية، وعثر بحوزتهم على 596 نسخة من التوكيلات المزورة.