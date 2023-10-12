«الصحة الفلسطينية»: ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 1232 شهيدا و5943 مصابا

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي الشامل على الفلسطينيين في الضفة وقطاع غزة إلى 1232 شهيدا، و5943 جريحا، بحسب ما ذكرته وكالة «وفا».

وأوضحت وزارة الصحة في بيان مقتضب، أنّ حصيلة الشهداء ارتفعت في قطاع غزة إلى 1203 شهداء، و5763 مصابا، فيما بلغت الحصيلة في الضفة الغربية 29 شهيدا، و180 مصابا، وأنّ نحو 60% من المصابين في قطاع غزة من الأطفال والنساء.