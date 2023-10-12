نبيلة عبيد: ما يحدث في غزة وجع قلبي وربنا ينصرهم

أعربت الفنانة نبيلة عبيد، عن حزنها الشديد لما يحدث من اعتداءات إسرائلية على فلسطين والتي راح ضحيتها مئات الشهداء والأطفال الأبرياء، واصفة إياها بـ«الأوضاع الصعبة التي يعيشها شعب فلسطين».

وقالت «عبيد»، في تصريحات لـ«الوطن»: «حزينة جدا لمًا يحدث من اعتداءات ضد الشعب الفلسطيني الشقيق وقلبي وجعني على الأطفال الجرحي والشهداء».

حالة نفسية صعبة

واستطردت بقولها: «أشعر بحزن شديد جدًا وحالة نفسية سيئة عندما أرى ما يحدث الآن على أرض فلسطين، ولا نملك إلا الدعاء لهم ربنا معاهم وينصرهم».

الاعتداءات على غزة

وبدأ جيش الاحتلال الهجمات المتتالية على غزة منذ أيام، عملية طوفان الأقصى التي نفذتها المقاومة الفلسطينية، وأفادت مراسلة «القاهرة الإخبارية» من غزة، منى عوكل، أن عدداً من الشهداء سقطوا في «بيت حانون»، في شمال شرق قطاع غزة، جراء القصف الإسرائيلي المتواصل على مختلف مدن وبلدات القطاع الفلسطيني.