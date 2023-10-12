استشهاد أسرة بأكملها في قصف إسرائيلي لمخيم جباليا

استُشهد الأسير المحرر عبدالرحمن شهاب وأفراد أسرته، اليوم، في قصف إسرائيلي لمخيم جباليا شمال قطاع غزة، بحسب ما ذكرته وكالة «وفا».

كان الشهيد شهاب قد أمضى 23 عامًا في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وحُرر عام 2011.

الطائرات الإسرائيلية تكثف غاراتها

وكثفت الطائرات الحربية الإسرائيلية غاراتها، خلال الساعات الأخيرة، بقصف المنازل والبنايات والأبراج السكنية في منطقة أبراج المخابرات، وأبراج الفيروز، وأبراج الكرامة شمال غرب مدينة غزة، موقعةً عشرات الشهداء والجرحى في صفوف المواطنين، أغلبيتهم من الأطفال والنساء في اليوم السادس من العدوان.