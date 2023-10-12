أماكن حملة «هنوصلك» لاستخراج كارت الخدمات المتكاملة في المحافظات

نشرت وزارة التضامن الاجتماعي، أبرز أماكن حملة هنوصلّك لاستخراج كارت الخدمات المتكاملة اليوم الخميس، في عدد من المحافظات للمستحقين في الحصول على الميزات المختلفة التي يوفرها الكارت.

وفي السطور التالية، نعرض أبرز أماكن حملة هنوصلك لاستخراج كارت الخدمات المتكاملة، وفقا لما ذكرته وزارة التضامن الاجتماعي عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

استخراج كارت الخدمات المتكاملة

وتأتي عناوين أماكن حملة هنوصلك بحسب وزارة التضامن، كما يلي:

أماكن حملة هنوصلك

- الإسكندرية: مكتب تأهيل الجمرك

العنوان: جمعية تنمية المجتمع بسوق الجمعة، والمنسق للحملة جمعية الهلال الأحمر.

- الغربية: مكتب تأهيل بسيون قرية كتامة الغابة

العنوان: الوحدة المحلية بقرية كتامة الغابة مركز بسيون.

- القليوبية: مكتب تأهيل طوخ مركز شبابا أجهور.

العنوان: مركز شباب اجهور باجهور الكبرى طوخ.

- سوهاج: مكتب تأهيل سوهاج قرية الصلعا.

العنوان: جمعية تنمية المجتمع بالصلعا وسط البلد.

- قنا: مكتب تأهيل قنا قرية البراهمة.

العنوان: الجمعية الشرعية بالبراهمة.

الحالات المستحقة لاستخراج كارت الخدمات المتكاملة

ونعرض فيما يلي الحالات التي تستحق استخراج كارت الخدمات المتكاملة هي:

- مصابو شلل الأطفال في طرف واحد.

- ضمور العضلات وذوي القزامة.

- الأمراض المزمنة التي تهدد الحياة.

- اضطرابات تعلم تعوق إدراك الطفل، يحق له الالتحاق بالمدارس الدامجة.

- صغر أو كبر حجم الرأس.

- الإعاقات السمعية.

- طيف التوحد.

- الشلل الرباعي النصفي العلوي أو السفلي.

- فقد السمع التام.

- درجة فقد السمع 55 ديسبل.

- قصار القامة «طولهم أقل من 140 سم».

- مريض الهيموفيليا.

- الشلل الدماغي.

- درجة إبصار أقل من 6 على 36 في المرحلة المتوسطة.

- ذوي الإعاقات البصرية يحق لهم الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة.

- أمراض الدم المزمنة.

- اضطراب فرط الحركة، الجذام.

- تيبس المفاصل في أطراف متعددة.

- البتر متعدد الأطراف.

- متلازمة داون.

- فقد البصر التام.

- اضطراب طيف التوحد.