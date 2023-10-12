بعد تحذير «الأرصاد» من منخفض جوي.. هل نرتدي الملابس الثقيلة؟

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تأثر البلاد بمنخفض جوي يضرب البلاد خلال الساعات المقبلة، يؤدي إلى انخفاض درجات الحرارة وسقوط أمطار متفاوتة الشدة، إذ تكون خفيفة في بعض المناطق، ومتوسطة على الأخرى.

متى يجب ارتداء الملابس الثقيلة؟

أوضحت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه رغم تعرض البلاد لمنخفض جوي يؤدي إلى انخفاض درجات الحرارة بشكل طفيف، إلا أنه لم يحن الوقت لارتداء الملابس الشتوية الثقيلة، ويفضل ارتداء الملابس الخريفية الخفيفة التي تتناسب مع الأجواء.

نصائح لطلاب المدارس

وأشارت إلى أن الأجواء السائدة خريفية، تقل فيها درجات الحرارة في فترات الصباح الباكر والفترات المتأخرة من الليل، ونصحت العائدين من العمل في فترات الليل أو الأطفال الذين يذهبون للمدرسة في فترات الصباح الباكر باصطحاب جاكيت خريفي خفيف، تجنبا للشعور بالبرودة، موضحة أن ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة لم يأت وقته بعد.

موعد انخفاض درجات الحرارة وسقوط الأمطار

وأشارت إلى أنه من المتوقع أن تشهد السواحل الشمالية وبعض المناطق من الوجه البحري أمطار خفيفة على مدار اليوم الخميس وغدا الجمعة، ولكن بدء من يوم السبت يزداد التأثر بالمنخفض الجوي في طبقات الجو العليا، وتبدأ درجات الحرارة في الانخفاض يصاحبها سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق ومتوسطة على بعض المناطق الأخرى، وتستمر حتى يوم الأحد.