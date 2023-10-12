تشكيل لجنة لمتابعة الأزمات التي تواجه مركز شباب المسيري في الإسكندرية

قالت الدكتورة صفاء الشريف، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية، إن المديرية شكلت غرفة عمليات «ممثلة في مكتب الأزمات والكوارث والحد من المخاطر» لمتابعة ما يحدث داخل الهيئات الشبابية والرياضية، وتمت متابعة عوامل الأمن والسلامة بمركز شباب المسيري بالعجمي.

إنشاء غرفة عمليات

قالت الدكتورة صفاء الشريف لـ«الوطن» إنه جرى تشكيل غرفة عمليات بالمديرية تتضمن كلا من مسؤولي مكتب الأزمات والكوارث، ومديري الإدارات وفروع الشباب إدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر، ومن أهم تخصصاتها، الأزمات التي تواجه الشباب، ودور العمليات النفسية في إدارة الأزمات، والمخاطر التي تواجه المنشآت الشبابية والرياضية، ودور الإعلام في التقليل والحد من الشائعات والأخبار المضللة خلال فترة الأزمات، والمخاطر التي تواجه المؤسسات الرياضية.

مركز شباب المسيري

وأضافت «الشريف»، أن الهدف من إنشاء غرفة العمليات بمديرية شباب الإسكندرية، هو متابعة الهيئات الشبابية والرياضية لاتخاذ الإجراءات السريعة اللازمة في حالة حدوث أي طوارئ بهذه الهيئات، وتم متابعة المكونات الأساسية لعوامل الأمن والسلامة أثناء أعمال تطوير ونظافة، مركز شباب المسيري بالعجمي للحفاظ على بيئة المركز من انتشار الأوبئة والحفاظ على المظهر العام المشرف لرواد المركز .