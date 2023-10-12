«رياضة الإسكندرية» تنظم مبادرة «حرفتك مهنتك» في مركز شباب السيوف 

نفذت وزارة الشباب والرياضة، مبادرة حرفتك مهنتك بمركز شباب السيوف 1 في الإسكندرية، بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة.

وقالت الدكتورة صفاء الشريف، وكيل وزارة الشباب والرياضة في الإسكندرية لـ«الوطن»، إنّ ‏مبادرة «حرفتك مهنتك» تهدف إلى تنظيم ورش عمل للحرف اليدوية، لتدريب السيدات من خلال أندية المرأة والفتاة بمراكز شباب الإسكندرية، ويتم تنفيذ ورشة الراتان التي تستمر لمدة 3 أيام بمركز شباب السيوف 1، وبدأت من 2023-10-10 وتختتم اليوم الخميس 2023-10-12، وشارك فيها 15 فتاة من أندية الفتاة والتطوع.

استثمار الطاقات والمهارات

وأشارت الشريف، إلى أنّ المبادرة تضمنت تنفيذ مجموعة من الورش المتخصصة فى كيفية صناعة منتجات هاند ميد، وجرى تدريب الفتيات والسيدات على أنواع المنتجات والتصميم والمواد المستخدمة لظهور المنتج النهائي.

وتهدف المبادرة إلى دعم الحرف اليدوية والتراثية كجزء من الهوية الثقافية والشخصيه المصرية، إضافة الى نشر ثقافة العمل الحر، واستثمار الطاقات والمهارات لرفع كفاءة الشباب والفتيات لإنشاء مشاريع صغيرة تساهم في حياة أفضل.