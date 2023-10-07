«الشهابي»: تأييدات المرشح الرئاسي السيد عبد الفتاح السيسي تؤكد وعي الشعب بالإنجازات

هنأ الدكتور ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل الديمقراطي، الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي السيد عبد الفتاح السيسي على تدشين مؤتمرها الأول اليوم، والذي أعلنت فيه أنها تتبع أفضل المعايير الممكنة، وسوف تلتزم بأحكام الدستور والقانون وقرارات الهيئة الوطنية للانتخابات، وسوف تعمل على تطبيقها نصا وروحا.

وأضاف «الشهابي» في تصريح لـ«الوطن»: أن المؤتمر الأول للحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي جاء منظمًا تنظيمًا دقيقًا، مشيدًا بإعلان رئيس الحملة الرئاسية المستشار محمود فوزي احترامه بوقوف الهيئة الوطنية للانتخابات على مسافة واحدة من كل المرشحين، وأن هناك قواعد أخلاقية تحكم هذا الانتخابات، كما اعتبر دعوة رئيس الحملة لتواصل حملات المرشحين المحتملين أمر يستحق الإشادة كذلك ويؤكد على المتوقع على ما ستشهده العملية الانتخابية من نزاهة وشفافية.

تأييد شعبي كبير لترشح السيد عبد الفتاح السيسي

واعتبر أن عدد التأييدات التي حصل عليها المرشح الرئاسي السيد عبد الفتاح السيسي، والتي لا تقل عن مليون و130 ألف تأييد من المواطنين فضلًا عن تزكية من 424 نائبا من نواب الشعب جاء كرد عملي قوي على أصحاب الأجندات الخارجية والمتربصين بمصر: «التأييدات أكدت أن هناك تأييدا شعبيا كبيرا لترشح السيد عبد الفتاح السيسي، وخاصة أن التأييد جاء من كل الفئات سواء سيدات أو رجال، بالإضافة إلى استحواذ الشباب على أكبر عدد من التأييدات، كل هذا يؤكد إدراك ووعي الشعب المصري بما حققه الرئيس عبد الفتاح السيسي طول فترتي حكمه من إصلاحات اقتصادية وتنموية وسياسية واجتماعية».