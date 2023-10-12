الرئيس السيسي يُصدق على انضمام مصر إلى المجلس الدولي للتمور

صدَّق الرئيس عبدالفتاح السيسي، على انضمام مصر إلى المجلس الدولي للتمور، والنظام الأساسي للمجلس، بعد موافقة مجلسي الوزراء والنواب.

ويهدف المجلس الدولي للتمور إلى تعزيز تعاون الدول الأعضاء في المجالات المطلوبة لتطوير قطاع التمور، وتطوير إنتاج وجودة التمور والعمل على تحسين تصنيعها.

ويعمل المجلس الدولي للتمور على التعاون بين الدول الأعضاء للمساهمة في رفع مستوى الدخل والمعيشة للعاملين في مجال التمور، وفي تحقيق التنمية الزراعية والريفية المستدامة، والأمن الغذائي، والتوازن البيئي، والاستعمال الأمثل للموارد الطبيعية وبخاصة المياه.

وتشتمل أهداف المجلس على تطوير التجارة الدولية للتمور، وتحقيق مزيد من الشفافية فيها، ودعم تسويقها محليًا، وإقليميًا، ودوليًا، كما يعمل المركز على المساعدة في إعداد برامج إرشادية للمكافحة المتكاملة لآفات النخيل والتمور، والاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية، وتبادل الخبرات والدعم الفني.