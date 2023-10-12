«مستقبل وطن» بالدقهلية يعقد اجتماعا لدعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي

يستعد حزب مستقبل وطن في محافظة الدقهلية لتنظيم اجتماع تنظيمي طارئ في قصر ثقافة المنصورة، لدعم وتأييد المرشح الرئاسي السيد عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة لاستكمال سلسلة الإنجازات والتطويرات الجارية الآن، ومن المقرر أن يحضر الاجتماع عددا من القيادات وأعضاء الحزب وهيئات المكتب على مستوى المحافظة.

تنظيم اجتماع طارئ بحزب مستقبل وطن بالدقهلية

وأكد ماهر حافظ، الأمين المساعد في شرق المنصورة بحزب مستقبل وطن بالدقهلية أن هذا الاجتماع هو اجتماع تنظيمي طارئ وموحد على مستوى الجمهورية وليس الدقهلية فقط، وسيقام الاجتماع اليوم الخميس في تمام الساعة الثانية ظهرا في قصر ثقافة المنصورة، وسيتم الحديث عن كل مجريات الأمور التي سنتبعها خلال الانتخابات الرئاسية القادمة وأهمها دعم وتأييد المرشح الرئاسي السيد عبد الفتاح السيسي.

استمرار جمع تأييدات السيسي في الانتخابات

وأضاف الأمين المساعد بأن حرب مستقبل وطن داعم بكل يقين وعن قناعة تامة للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي وسيكون هناك استمرار لجمع توكيلات تؤيد السيسي حتى السبت المقبل وهي آخر فرصة وجمع التوكيلات تم في هدوء وشفافية وبكل عدل في إطار الدستور والقانون، ولم يكن هناك أي ضغوطات أو توجيهات الكل قادم عن قناعة وإصرار هذا الرجل قائد عظيم ومخلص ولم يقصر في تقديم الخدمات لوطنه والوصول بشتى الطرق إلى المواطن البسيط، لم يترك قضية إلا وسلط الضوء عليها السيسي رجل عسكري وسياسي ومصر بحاجة إلى هذا القائد في الوقت الحالي.