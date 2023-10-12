إنجازات 10 سنوات.. تنفيذ 246 مشروعا في الكهرباء والغاز الطبيعي بالمنوفية 

نجحت الدولة المصرية في تحقيق العديد من الإنجازات في مجالات البنية التحتية ضمن مبادرة حياة كريمة، والتي غيرت بشكل جذري الريف المصري، وحولته إلى مدن صغيرة تضم كافة الخدمات، ويرجع الفضل في ذلك إلي إطلاق الرئيس عبدالفتاح السيسي المبادرة لخدمة الملايين من المواطنين وتوفير كل الخدمات للمواطنين.

إنجازات حياة كريمة في مركز أشمون والشهداء بالمنوفية

وقال اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون محافظ المنوفية، إنّ الدولة أولت اهتماما كبيرا للمبادرة الرئاسية حياة كريمة، والتي غيرت شكل ومضمون الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيرا إلي أنّ المبادرة نفذت 81 مشروعا للغاز الطبيعي، و162 مشروعا في مجال الكهرباء، ضمن المرحلة الأولي والتي تشمل قري مركزي أشمون والشهداء بالمحافظة.

مواطنون: المبادرة أنقذت القري المصرية من الاهمال

وغيرت مبادرة حياة كريمة شكل القرى بعد تنفيذ مشروعات الغاز الطبيعي والكهرباء بها، وفق ما أوضحه محمود نصار أحد أبناء محافظة المنوفية، موجها الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي على إطلاقه المبادرة قبل سنوات، وتحقيقها العديد من الإنجازات التي كانت تفتقر لها القرى خاصة الغاز الطبيعي، التي كانت تفتقر لها القرى في السابق، وأصبحت تسهل على المواطنين بشكل كبير بدلا من الطرق التقليدية.

فيما أشاد سامح فريد، أحد المواطنين بمشروعات الغاز الطبيعي في حياة كريمة، قائلا إنها أنقذت القري من أزمات الأنابيب التي كانت تحدث في الماضي، موجها الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي على تنفيذ المبادرة التي شملت الآلاف المشورعات لخدمة أبناء محافظة المنوفية في مركز أشمون والشهداء.