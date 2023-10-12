دورة في جامعة بنها لدعم مشروعات التكنولوجيا الحيوية.. رابط التسجيل

أعلنت جامعة بنها دعوة جميع الأفراد والشركات الناشئة العاملة في مجال التكنولوجيا الحيوية للتسجيل في دورة الاحتضان الجديدة للتكنولوجيا الحيوية، للاستفادة من الخبراء والحصول على فرصة لتمويل المشروع.

تستعرض «الوطن» رابط التسجيل في دورة الاحتضان الجديدة من خلال التقدم بمشروع مبتكر بمجال التكنولوجيا الحيوية للحصول على الدعم والبنية التحتية اللازمة لنجاح المشروع.

أوضح بيان جامعة بنها أن المشاركة في دورة الاحتضان بجامعة بنها للتكنولوجيا الحيوية، تضمن للمشاركين الوصول إلى الموارد والمعرفة في مجال التكنولوجيا الحيوية.

رابط المشاركة في دورة الاحتضان بحاضنة جامعة بنها

أضاف البيان أن الدورة ستقدم جلسات التوجيه والإرشاد من خبراء في المجال وفرصة الحصول على تمويل للمشروعات المشاركة، مناشدا الفئات المستهدفة بالتسجيل الآن على الرابط التالي من هنا

موعد غلق باب المشاركة بحاضنة جامعة بنها

وتابعت جامعة بنها، أن آخر موعد للتقديم في المشاركة بدورة الاحتضان 10 نوفمبر المقبل، علما بأن دورة الاحتضان يتم تنفيذها على مرحلتين «تمهيد احتضان ومرحلة الاحتضان».

شروط التقديم للدورة بحاضنة بنها للتكنولوجيا الحيوية

وكشفت الجامعة كيفية التقديم للدورة بحاضنة بنها للتكنولوجيا الحيوية تحت شعار «ساهم في تطوير مستقبل التكنولوجيا الحيوية»، من خلال الدخول على الرابط المشار إليه، وملئ نموذج البيانات موضحا فيه خطة عمل تتضمن التالي :

- شرح الفكرة بالتفصيل

- فريق العمل

- تحليل المنافسين

- خطة التسويق

- مراحل العمل

- ميزانية مبدئية مفصلة فيما لا يتجاوز 30 صفحة

أوضح الدكتور عمرو العوامري المدير التنفيذي للحاضنة في بيان أن برنامج الاحتضان يتكون من مرحلتين:

المرحلة الأولى المعسكر الإبداعي

وتابع عمرو العوامري أن هذه المرحلة يتم تدريب المتقدمين على المبادئ الأساسية لريادة الأعمال، وأهمية صناعة الأفكار بطريقة إبداعية تناسب احتياجات السوق

المرحلة الثانية الاحتضان

ولفت إلى أنه ينضم لهذه المرحلة الشركات الناشئة في مرحلة النموذج الأولى ولتحويل النموذج إلى تطبيق تجاري جاهز للطرح بالأسواق، يتم توفير دعم فني ومالي في مجمله يصل إلى 150 ألف جنيه مصري.

وذكر عمرو العوامري أن الدعم يختلف من مشروع إلى آخر حسب الاحتياج، وتجهيزات معملية تخدم الإسراع بعجلة التطوير بالشركات مع وجود استشاريين وموجهين متخصصين سواء في مجالات التكنولوجيا الحيوية أو نموذج العمل التجاري.