مستشار «الزراعة»: مشروعات الصوب تساعد على توفير الخضراوات خلال الشتاء

قال الدكتور محمد فهيم، مستشار وزير الزراعة ورئيس مركز معلومات تغير المناخ: «نحن الآن في بداية شهر بابة، والمزارعون يدرجون التقويم القبطي كونه يرتبط بالزراعة، وهذا الشهر تنخفض فيه درجات الحرارة إلى أقل من 18 و19 درجة، وبالتالي يعد طقسا مائلا للبرودة التزاما بانتهاء الصيف في مصر بصورة فعلية».

السنة الزراعية الجديدة في مصر

وأضاف «فهيم»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «8 الصبح» تقديم هبة ماهر عبر فضائية «DMC»، أن درجات الحرارة ليلا أو نهارا فضلا عن سقوط الأمطار ونشاط الرياح أحيانا يعد أحوالا جوية مثالية في هذا الوقت من العام، مشيرا إلى أن السنة الزراعية الجديدة في مصر تبدأ يوم 1 نوفمبر، وتم زراعة محاصيل مثل البطاطس والبصل بالصعيد والثوم والبنجر، فضلا عن التجهيز لزراعة القمح الذي يعتبر المحصول الاستراتيجي القومي الأول في مصر، علاوة على باقي المحاصيل الشتوية، إلى جانب بدء عمل الصوب الزراعية في موسمها الأساسي.

أهمية مشروعات الصوب الزراعية

وتابع: «مشروعات الصوب الزراعية لها دور كبير للغاية في توفير الخضراوات أثناء فترة الشتاء خاصة بشهور 12، 1، 2، حتى آخر شهر 3، إذ تكون معظم الخضر الموجود ناتجة عن الصوب»، موضحا أن مركز معلومات تغير المناخ التابع لوزراة الزراعة لديه محطات أرصاد منتشرة في المناطق الزراعية يحصل منها على بيانات الأرصاد كل ساعة على مدار اليوم، وبالتالي يمكن تحديد أنسب ميعاد للزراعة فضلا عن التنبؤ بالأمراض والآفات إلى جانب الاحتياجات المائية.