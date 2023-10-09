وفد من الكنيسة يزور رئيس جامعة السويس لتهنئته بمنصبه

استقبل الأستاذ الدكتور أشرف حنيجل رئيس جامعة السويس، وفدا من كنيسة السويس، لتقديم التهنئة بمناسبة تعيينه رئيسا لجامعة السويس، خلفا للدكتور السيد الشرقاوي رئيس الجامعة، الذي انتهت سنوات عمله ببلوغ السن القانونية.

رئيس الجامعة يستقبل وفد الكنيسة

وضم وفد الكنيسة القمص «ميخائيل»، القس «مينا»، نيابة عن الأنبا «بموا» أسقف السويس، لتهنئة «حنيجل» بصدور القرار الجمهوري بتعيينه رئيسًا لجامعة السويس.

ونقل أعضاء وفد الكنيسة تهاني وأمنيات نيافة الأنبا «بموا» أسقف السويس، لرئيس الجامعة بالتوفيق في قيادة الجامعة خلال الفترة المقبلة، معربا عن تقديره لمجهودات الجامعة في مختلف القطاعات، لا سيما في خدمة المجتمع المحيط.

رئيس جامعة السويس: سعيد بالمودة وتهنئة الكنيسة

وأعرب الأستاذ الدكتور أشرف حنيجل رئيس جامعة السويس، عن سعادته بهذه الزيارة التي تعكس المودة والتقدير، وتناول اللقاء الحديث عن ما تقوم به الجامعة من مجهودات خدمة المجتمع، موضحًا أن كليات الجامعة تتميز بتخصصات فريدة، قادرة على خدمة خطة الدولة المستقبلية للتنمية المستدامة.