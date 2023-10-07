رئيس جامعة السويس: إنشاء صندوق دعم الموهوبين والمبتكرين بالعالم الإسلامي

قال الدكتور أشرف حنيجل، رئيس جامعة السويس، إن إنشاء صندوق دعم الموهوبين والمبتكرين بالعالم الإسلامي يُعد استجابة لمبادرة الرئيس عبد السيسي السيسي، التي أطلقها بالدورة 14 للمؤتمر العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة «الإيسيسكو، ويؤكد مدى إيمان الدولة المصرية بأن الطريق الأمثل للتنمية والتقدم هو طريق الاهتمام بالبحث العلمي وما يرتبط به من تشجيع للمُبدعين والمبتكرين في مختلف المجالات باعتبارهم وقود آلة التنمية بدول العالم الإسلامي.

الصندوق يهدف لدعم أصحاب المواهب في مختلف المراحل التعليمية

وأوضح «حنيجل»، في بيان صحفى، أن هذا الصندوق يهدف إلى دعم الطلاب المُبدعين وأصحاب المواهب في مختلف مراحل التعليم سواء الجامعي أو ما قبل الجامعي من خلال تقديم منح دراسية لاستكمال دراستهم سواء في بلادهم أو خارجها، وتنظيم المسابقات لرفع الروح التنافسية وتقديم الجوائز للفائزين.

رعاية المبتكرين وتوفير دراسات جدوي للباحثين

وأشار رئيس جامعة السويس إلى أن الصندوق يسعى إلى إعداد دراسات الجدوى وتوفيرها للباحثين والمُبتكرين، فضلا عن مساعدة الباحثين والمُبتكرين على حماية حقوقهم المُتعلقة بالملكية الفكرية.

صندوق دعم المبتكرين برعاية الرئيس

يأتي هذا المؤتمر برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وبحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، حيث تم إنشاء صندوق دعم الموهوبين والمبتكرين بالعالم الإسلامي.