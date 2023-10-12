رئيس منطقة مطروح الأزهرية: برنامج «أنا الراقي بأخلاقي» حقق نجاحا في المعاهد

تفقد رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية، الشيخ عبد العظيم سالم، اليوم الخميس، انتظام سير العملية التعليمية بمجمع «العلي بن سلطان»، التابع لإدارة مطروح التعليمية، وفعاليات الأسبوع الأول لبرنامج «أنا الراقي بأخلاقي».

أنا الراقي بأخلاقي

وأكد رئيس المنطقة الأزهرية بمحافظة مطروح، خلال متابعته لسير أعمال اليوم الدراسي بمستوى الطلاب، بتحقيق برنامج «أنا الراقي بأخلاقي»، نجاح كبير في المعاهد الأزهرية علي مستوي المحافظة، مما يساهم في تربية الأطفال علي الأخلاق الحميدة، وغرس القيم الإسلامية في سلوكهم منذ الصغر وحين الخلق والتعامل مع بعضهم البعض، مطالبا إياهم بالإجتهاد والتفوق والعمل الجاد، مشددا على أعضاء التدريس ضرورة وضع مصلحة الطالب في الاعتبار في المقام الأول، والتركيز على الجوانب التربوية في التعليم، والانضباط في مواعيد العمل، والتركيز على الأنشطة الدراسية واحترام الوقت.

تحصين الطلاب من الأفكار الهدامة وغرس حب الوطن

كما أشاد رئيس منطقة الأزهر الشريف بمطروح ببيان بالفعاليات المتنوعة التي نفذها المعهد خلال الأسبوع الأول لبرنامج «أنا الراقي بأخلاقي»، مؤكداً علي ضرورة الاهتمام بتلك المبادرة لتحصين طلابنا من الأفكار الهدامة وغرس حب الوطن والانتماء في نفوسهم.