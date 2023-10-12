الخط الثالث للمترو يكشف عن سر اسم محطة الكيت كات.. اعرف التفاصيل

فسرت شركة «آر إيه تي بي ديف للنقل كايرو»، المسؤولة عن إدارة وتشغيل الخط الثالث للمترو، سبب تسمية محطة الكيت كات بهذا الاسم، موضحة أنه يأتي أصل الاسم من منطقة الكيت كات التي عرفت بهذا الاسم –في إشارة للراقصة الفرنسية الشهيرة التي أنشأت أحد أشهر الملاهي الليلية في المنطقة وكان اسمها كيتي فرانسوا. ونظرا لارتباط اسمها باسم «القطة» أو Cat (Kitty) باللغة الإنجليزية، فقد أطلق الناس على المنطقة اسم «الكيت كات».

ودونت عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي عبر فيس بوك: «وبالرغم من هدم المقهى الليلي وإقامة أحد أشهر المساجد في المنطقة وهو مسجد خالد بن الوليد، إلا أن المنطقة مازالت تعرف بهذا الاسم، حيث ظهر عدد من الأعمال الفنية التي تحمل اسم المنطقة أو تحتفي بها، من بينها فيلم الكيت كات، وتعد محطة الكيت كات المحطة الأخيرة في المرحلة الحالية من الخط الأخضر الثالث».

يذكر أن الشركة أعلنت انضمام حملة 100 مليون صحة في الخط الأخضر الثالث وقطار العاصمة لتقديم خدمات الكشف المجاني والمبكر للسيدات طوال الأسبوع ده من 24 إلى 30 سبتمبر ومن 17 إلى 31 أكتوبر بمناسبة شهر التوعية بسرطان الثدي، على أن يكون هناك مجموعة من الأطباء والمتخصصين في محطات العباسية وكلية البنات بالخط الأخضر الثالث ومحطة مدينة الفنون والثقافة في قطار العاصمة ومحطة عدلي منصور التبادلية.