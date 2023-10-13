الجمهور يشيد بإسلام جمال في حكاية ما تيجي نشوف: «عامل دور جامد»

نال الفنان إسلام جمال إشادات عديدة من قبل الجمهور ومتابعي السوشيال ميديا، عن دور «سيف» الذي يجسده في حكاية «ماتيجي نشوف» والذي يعرض حاليا على قناة on.

الجمهور يشيد بإسلام جمال

وروج إسلام جمال منذ أيام لحكاية ماتيجي نشوف عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، ونشر برومو دعائي للمسلسل لتنهال عليها تعليقات من الجمهور وإشادات بتمثيله.

حكاية «ما تيجي نشوف» على قناة on

ومن بين التعليقات الجيدة التي حظى بها إسلام جمال: «أول حلقتين تحفة» وعلق آخر: «اسلام شكلة هيدينا جرعة عنف غير طبيعية وهذا هو ذوقي، وقال آخر «أنت يا إسلام عامل دور جامد برافو عليك».

ابطال حكاية ما تيجي نشوف

وتضم حكاية ماتيجي نشوف والذي يعرض على قناة on tv، عدد كبير من نجوم الفن وهم مع الفنانة هنا شيحة، كل من ملك قورة وطارق صبري، نبيل عيسى، إسلام جمال، نهى عابدين، أحمد جمال سعيد، والمسلسل من إخراج محمد الخبيري وتأليف عمرو محمود ياسين.