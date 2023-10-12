ضبطت مديرية التموين بمحافظة الشرقية ربع طن ملح ناعم مجهول المصدر داخل أحد المحال التجارية خلال حملات رقابية وتفتيشية بمركز بلبيس.

تكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة

وتفصيلا، كلف الأستاذ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية الأستاذة فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة تموين الشرقية بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على محطات الوقود والمخابز والمصانع وثلاجات بيع اللحوم والدواجن المجمدة ومحال الجزارة وبقالي التموين للتأكد من إلتزام أصحابها بالإشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

ضبط ربع طن ملح ناعم مجهول المصدر في الشرقية

وتنفيذا لتوجيهات المحافظ ، تمكنت إدارة تموين بلبيس من شن حملة تفتيشية ورقابية مفاجئة على الأنشطة التجارية لضبط حركة البيع والشراء وأسفرت الحملة عن تحرير محاضر للمخالفين، منها تم تحرير محضر رقم (18201) جنح مركز شرطة بلبيس ضد صاحب مقله بقرية العدلية لحيازته وعرضه للبيع سلع مجهوله المصدر وتم التحفظ على 250 كيلوجراما أي نحو ربع طن تقريبا ملح ناعم يودي مجهول المصدر وبدون فواتير تؤكد مصدره والمضبوطات تحت إذن وتصرفات النيابه العامه بشأنها وجار العرض عليها.