ضبط ملح طعام وأعلاف مجهولة المصدر في برج العرب بالإسكندرية

أصدر المهندس أحمد إبراهيم، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، تعليمات مشددة للأجهزة الرقابية التابعة للمديرية بتشديد الرقابة على الأسواق والمحال التجارية لرصد السلع مجهولة المصدر وضبط الأسعار.

منتجات مجهولة المصدر

وقال محمود القلش، معاون مدير المديرية للإعلام والاتصال بمديرية التموين في الإسكندرية، إن إدارة برج العرب التموينية، برئاسة محمد العدوي، وفريق العمل التابع للإدارة، قام بحملة تموينية أسفرت عن ضبط محل لبيع الأعلاف، لحيازتة وعرضه للبيع أعلاف وملح طعام مجهولة المصدر وعدم احتفاظة بالفواتير والمستندات الدالة على مشروعية حيازتها، وتم ضبط المضبوطات والتحفظ عليها.

التحفظ على أعلاف وملح طعام

وأوضح «القلش»، أنه تم التحفظ على 119 جوال ردة «نخالة قمح» مخصصة للاستهلاك الحيواني، زنة الواحدة 40 كجم، بإجمالي كمية قدرها 4760 كجم، و90 جوال أعلاف متنوعة، زنة الواحدة 50 كجم، بإجمالي كمية قدرها 4500 كجم، و35 جوال ملح طعام، زنة الواحدة 25 كجم، بإجمالي كمية قدرها 875 كجم، وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفة، تمهيدا للعرض على وكيل النائب العام.