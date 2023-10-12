«الهجرة» توقع بروتوكولا مع مؤسسة «معا للشفاء» لتوعية المصريين في الخارج

تعقد وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج بعد قليل، اليوم الخميس، مراسم توقيع بروتوكول بالتعاون مع مؤسسة «معا للشفاء»، بحضور السفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، والسفير عمرو عباس.

تقديم الدعم بالمجال الصحي وتوفير البدائل الآمنة للشباب

ويهدف البروتوكول إلى تقديم الدعم بالمجال الصحي وتوفير البدائل الآمنة للشباب، بالإضافة إلى نشر التوعية الصحية والتثقيف الطبي ضمن المبادرتين الرئاسيتين «حياة كريمة» و «مراكب النجاة»، للحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية، وتوفير البدائل الآمنة أمام الشباب، وإيجاد فرص عمل للشباب في القرى والمحافظات الأكثر تصديرا للهجرة غير الشرعية.

تكثيف المبادرة في 14 محافظة

يذكر أن وزارة الهجرة ضمن المبادرة الرئاسية مراكب النجاة، خصصت 250 مليون جنيه من ميزانية الدولة في عام 2021 لدعم تنفيذ المبادرة ضمن مبادرة حياة كريمة لتطوير القرى في المحافظات المستهدفة، للقضاء على المسببات الجذرية للهجرة غير الشرعية، وتكثيف المبادرة بـ14 محافظة، لكونها أكثر المحافظات المصدرة لظاهرة الهجرة غير الشرعية.

وجرى إنشاء المركز المصري الألماني للهجرة والتوظيف ولدمج العائدين بهدف توفير فرص عمل بألمانيا ومصر، حسب المعايير العمل الأوروبية للحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية، بتمويل مليوني يورو من الجانب الألماني.